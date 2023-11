Interdiction de circuler dans le Finistère

Après le passage de la tempête, il devient impossible de circuler sur plusieurs axes du Finistère. Les automobilistes doivent faire demi-tour. Des arbres sont couchés sur la chaussée et barrent la route. Des branches et divers objets comme ce trampoline envolé d'un jardin jonchent le sol. Plus dangereuses encore, des lignes électriques sont tombées au cours de la nuit. À l'aube, les pompiers et les forces de l'ordre constatent que certains axes sont impraticables. La préfecture du Finistère prend une décision inédite pour le département et assez rare dans l'Hexagone : interdire la circulation sur les 18 000 km de route. La mesure concerne tous les habitants à l'exception des véhicules prioritaires. "Le but de cette décision, c'est de protéger nos concitoyens", explique le préfet Alain Espinasse. Des unités de la sécurité civile arrivent en renfort avec des bulldozers et des dizaines d'hommes dans cette zone particulièrement touchée. En attendant, dans le département voisin, la population s'emploie elle-même à déblayer les routes. TF1 | Reportage C. Abel, B. Boisrobert, C. Bayle