Interdiction des animaux sauvages dans les cirques : l’incompréhension des professionnels

La ministre de la Transition écologique a annoncé ce mardi que les animaux sauvages ne seraient plus présents dans les cirques d'ici quelques années. Un coup de massue pour la profession qui ne comprend pas la décision.