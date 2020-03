Interdiction des marchés : les agriculteurs se lancent dans la vente directe

En Moselle, certains agriculteurs accueillent directement leurs clients à la ferme faute de marchés. C'est notamment le cas de Cathy Boch. Cette dernière est éleveuse fromagère et sans les marchés, il va être difficile pour elle d'écouler sa production quotidienne de lait. Sur les hauteurs de Metz, même mobilisation chez un maraîcher. La vente à la ferme est quotidienne, avec un système de commandes de colis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.