Interdiction des visites dans les maisons de retraite : les seniors isolés

Les mesures se renforcent dans les Ehpad face à la propagation du coronavirus. Les visites y sont désormais interdites pour protéger davantage les retraités. Dure nouvelle, à la fois pour ces derniers et pour les familles, même s'il y a des autorisations exceptionnelles au cas par cas. Dans une maison de retraite de Dijon (Côte-d'Or), la réorganisation s'annonce compliquée. Notons que les 86 résidents de l'établissement ne présentent aucun symptôme du virus.