Interdiction d'étendre son linge au balcon

Cachez ce linge que je ne saurais voir. Dans le centre historique de Valbonne, un arrêté municipal interdit d'étendre son linge aux fenêtres, balcons et terrasses de 9h à 22h pour préserver l'esthétique du village. Incompréhension des habitants qui ont toujours fait sécher leur vêtement de cette manière : "C'est du n'importe quoi" ; "Ça consomme énormément le sèche-linge alors qu'il faut faire des économies d'énergie". Il y a quelques jours, certains récalcitrants ont même reçu la visite de policiers municipaux leur rappelant qu'ils s'exposaient à une amende de 35 euros. C'en était trop pour une habitante qui décide de lancer une pétition : "Moi, je trouve ridicule. On nous parle de sobriété énergétique. On n'a rien trouvé de mieux comme énergie renouvelable que le vent, le soleil pour sécher le linge". Le linge aux fenêtres qui participe au charme de certaines villes italiennes, considéré comme une nuisance. Certains préfèrent en rire. Le maire rappelle que cet arrêté concerne le périmètre protégé du village, mais il joue l'apaisement et se dit prêt à discuter. Un peu d’assouplissant pour adoucir l'humeur de ses administrés particulièrement irrités par cet arrêté. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde