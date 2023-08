"C'est dingue" : une ville canadienne évacuée face à un mur de flammes

Un mur de flammes incontrôlables devant la petite ville d'Osoyoos et ses 5 000 habitants. Pas d'autre choix, il faut partir. Dimanche, 700 habitations ont été évacuées. Nous sommes au Sud-Ouest du Canada, à la frontière avec les États-Unis. Sous leurs yeux, la forêt canadienne s'embrase. Ces feux ravagent tout le pays depuis le mois de mai et ils continuent de s'étendre. Près d'un millier de foyers recensés et 600 complètement hors de contrôle. Un pompier canadien est mort ce week-end. C'est le quatrième à perdre la vie en luttant contre les flammes cette année. Plus de douze millions d'hectares ont brûlé depuis janvier, une première pour le pays. Le Canada est l'une des régions du monde où le dérèglement climatique est le plus intense. Ses feux géants sont plus violents et plus fréquents. TF1 | Reportage V. David, N. Mariel