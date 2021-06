Internet : de nombreux sites inaccessibles à travers le monde

Les internautes du monde entier rencontrent le même message d'erreur depuis la matinée : "Erreur 503" ou "Echec de connexion". Cette panne affecte des dizaines de sites internet. Dans l'Hexagone par exemple, il est impossible d'accéder au site du journal Le Monde ou encore à celui du géant du bricolage Leroy Merlin. Ailleurs dans le monde, de nombreux sites d'information sont concernés comme la RTBF, l'audiovisuel en Belgique. Outre Manche, les plus grands journaux sont aussi touchés par la panne comme The Guardian, Financial Times, ainsi que le New York Times et CNN aux Etats-Unis. D'où viennent ces difficultés ? Aucune piste n'est exclue, mais une panne est envisagée chez le fournisseur informatique Fastly, inconnu du grand public. "Si Fastly est en panne, les internautes ne peuvent plus accéder à des contenus", explique Gérôme Billois, expert en cybersécurité. Les difficultés sont cependant en dents de scie. Certains sites web comme celui du gouvernement britannique étaient inaccessibles dans la matinée, mais on peut désormais s'y connecter de nouveau.