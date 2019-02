Tout Internet pour l'administration en 2022 ?

La dématérialisation des démarches administratives est fixée pour 2022. Le Défenseur des Droits met en garde le gouvernement. En effet, bon nombre de Français n'ont pas encore accès à Internet. Dans les zones blanches, 541 communes en sont privées, soit plus de 1% de la population. De plus, la plupart ne dispose pas d'ordinateur ou de téléphone pour pouvoir se connecter. Et 18 millions se disent mal à l'aise face à un ordinateur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.