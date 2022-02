Internet : la galère des zones blanches

Les internautes de la région Château-Fromage (Vienne) doivent s'armer de beaucoup de patience. Habitant à dix minutes de la ville La Roche-sur-Yon, Hervé Corbel, gérant d'une entreprise d’électricité, a une connexion catastrophique. Et cela a forcément une répercussion sur le travail. "Ce n'est pas avec ça que l'on va gagner des marchés, ce n'est pas avec ça qu'on va être performant dans notre métier" déclare-t-il, en parlant de son débit Internet. Avec ses voisins, il a créé une association pour faire avancer leur dossier. Chacun se sert de l'informatique et la lenteur de la connexion engendre des soucis que ce soit sur le travail ou sur la télécommunication. De son côté, le Premier ministre a annoncé ce week-end une aide de 300 à 600 euros aux particuliers souhaitant obtenir le très haut débit non filaire. La somme sert à s'équiper de boîtier 4G. L'annonce est une bonne nouvelle en attendant l’installation de la fibre. Cependant, ce n'est pas une solution durable. La municipalité de La Roche-sur-Yon demande à Orange d'honorer le déploiement de la fibre qui couvre 70% du territoire de la ville. Les habitants de la région Château-Fromage devraient l'obtenir en fin 2023. Reportage > TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec