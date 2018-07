Internet : un Français sur deux y fait régulièrement ses courses

Pour beaucoup, le fait de devoir donner leurs coordonnés bancaires constitue un frein à l'achat en ligne. Ainsi, des ateliers dont le but est d'aider les usagers à vaincre leur crainte et à éviter les arnaques ont vu le jour. En Haute-Vienne, des seniors ont décidé de s’inscrire à un de ces ateliers et de suivre des cours. Notons que de plus en plus de retraités surfent sur Internet chaque année. En 2017, près d'un sur deux d'entre eux avait déjà effectué un achat en ligne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.