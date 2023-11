Intervention des pompiers en urgence, qui paie les dégâts ? Le 13H à vos côtés

À la suite d'une soi-disant fuite d'eau dans l'appartement de Joël, les sapeurs-pompiers sont intervenus et ont brisé un volet et une baie vitrée sans qu'il n'en soit avisé ni avant ni après. Quelles sont leurs obligations vis-à-vis des propriétaires pour une telle intervention qui ne nécessitait pas autant de dégâts ? Ce genre d'intervention fait totalement partie de la mission de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Dans un logement privé, ils peuvent pénétrer pour lutter contre un sinistre et en l’occurrence une fuite d'eau. Mais les pompiers doivent d'abord prévenir la gendarmerie ou la police. De même, ils réalisent d'abord une enquête de voisinage pour contacter le propriétaire. Dans la procédure qu'on a consultée, les pompiers doivent essayer de stopper la fuite un peu avant via les parties communes. Mais s'ils n'y arrivent pas et qu'ils ont la certitude d'un danger menaçant, là, ils doivent procéder à l'ouverture de la porte ou de la fenêtre. Au final, qui doit payer les dégâts ? La procédure, c'est de laisser un mot dans la boîte aux lettres pour prévenir le propriétaire. Ce dernier est invité à entrer en contact avec le SDIS et là, on lui remet un rapport d'intervention. Il le transmettra à son assurance habitation et c'est elle qui prendra en charge les dégâts. T. Coiffier