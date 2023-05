Intervention urgente d'un serrurier, que faire en cas d'abus ? Le 13H à vos côtés

"Mathéo a fait appel à un serrurier pour une porte bloquée. Sans changement de serrure, elle a été ouverte en peu de temps. Avec 760 euros à régler, après plusieurs échanges, il lui a remboursé 160 euros. Mais depuis, le professionnel refuse toute négociation." La première chose à faire est de vérifier si le professionnel a remis un devis écrit. Avant d'ouvrir la porte, c'est obligatoire. Il doit le fournir et vous devez le signer. Quand vous faites appel à un serrurier, il se déplace à votre domicile. Donc, vous concluez ce que l'on appelle un contrat hors établissement. Dans ce cas, vous avez un délai de rétractation de quatorze jours. Attention ! Ce dispositif ne concerne que les prestations qui n'étaient pas nécessaires pour mettre fin à la situation d'urgence. Dans les services du serrurier, il y a l'ouverture de la porte et parfois le changement de serrure ou de porte. Pour la fourniture de la porte et de la serrure, vous pouvez vous rétracter. Ouvrir une porte à 760 euros un dimanche, c'est un peu beaucoup. Cependant, les prix sont libres dans l'Hexagone. Pour ne pas tomber dans ce genre de mésaventure, dormez chez un proche ou à l'hôtel. N'appelez jamais les numéros des publicités dans les boîtes aux lettres. T. Coiffier