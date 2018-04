Interview d'Emmanuel Macron : à Clermont-l'Hérault, les habitants attendent des solutions à leurs problèmes

A Clermont-l'Hérault, il est interdit de parler politique sur le boulodrome. Mais pour cette fois-ci, on accorde une entorse à la règle pour s'adresser au président de la République. Des retraités expriment leur grogne. Mais bien d'autres sujets préoccupent les gens tels que le travail, l'éducation, la santé, la sécurité... dont ils attendent d'Emmanuel Macron des réponses lors de son interview du jeudi 12 avril 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.