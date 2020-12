Interview de Romain Grosjean, rescapé d'un terrible accident de F1

Pour la première fois, Romain Grosjean a accepté de raconter ce qu'il avait vécu durant son accident de Formule 1 dimanche dernier. Il est encore à l'hôpital avec ses petites blessures aux mains. "Ça va très bien vu l'accident et les circonstances", affirme le pilote. "Je ne sais pas si le miracle existe... je dirais que ce n'était pas mon heure", a-t-il poursuivi. Les images de l'accident sont restées dans les mémoires. Mais comment le concerné a-t-il vécu ces moments ? "Je vois ma visière qui devient tout orange, je vois la flamme sur le côté gauche de ma voiture". "Pour mes enfants, je me suis dit qu'il faut que je sorte". "J'ai un bouclier d'amour magique... c'est ça qui m'avait protégé", a confié Romain Grosjean. Le pilote s'est ensuite confié sur ce qu'il ressentait après l'accident. "Il va y avoir un peu de travail psychologique à faire, car j'ai vraiment vu la mort arriver. C'est le plus gros crash que je n'ai jamais vu dans ma vie". Romain Grosjean veut remonter en voiture, si possible à Abou Dabi, pour terminer son histoire de la Formule 1 d'une autre manière.