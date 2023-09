Interview d'Emmanuel Macron : ce qu'attendent les Français

Dans cette station de l'Essonne ce dimanche matin, le prix du sans plomb 98 dépassait les 2,40 euros. Le carburant reste la priorité de beaucoup de Français. Alors que les distributeurs ont refusé la vente à perte espérée par le gouvernement, vous êtes nombreux à espérer un coup de pouce : "Si c'était possible qu'il puisse se manifester, je serais très satisfait" ; "Un petit chèque, ça ferait du bien". En matière de rénovation énergétique des bâtiments, l’exécutif veut augmenter les aides touchées grâce à MaPrimeRénov'. Elles vont quasiment doubler, de 2,4 à quatre milliards d'euros. Mais pour toucher ces subventions, vous devrez effectuer des travaux de rénovation beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Investir pour l'écologie tout en maîtrisant la dette publique, une équation a priori impossible à moins d'augmenter les taxes. Trouver l'équilibre entre coups de pouce et efforts à demander aux Français, c'est tout l'enjeu pour Emmanuel Macron ce soir, à trois jours de la présentation du budget pour 2024. TF1 | Reportage N. Gandillot, E. Payro, S. Humblot