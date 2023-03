Interview d'Emmanuel Macron : ce qu'il faut en retenir

Tout d'abord, Emmanuel Macron est un chef de l’État inflexible. En effet, il insiste sur la mise en vigueur de la réforme des retraites d'ici la fin de l'année et il le martèle à plusieurs reprises. Cette réforme est nécessaire et il n'y a pas d'autres solutions, dit-il. N'ayant pas réussi à convaincre les Français, il précise également dans ces propos qu'entre sondage et impopularité, il préfère choisir l'intérêt général. Ensuite, le chef de l'État veut tendre la main aux syndicats et veut réengager un dialogue social avec des partenaires sociaux sur les conditions de travail. Pourtant, est-ce que cela sera possible ? Sur le plan politique, il redit sa confiance en sa Première ministre Élisabeth Borne, mais l'appelle à élargir sa majorité pour rebâtir un agenda parlementaire au vu de ce qui s'est déroulé dans l'Assemblée nationale ces dernières semaines. Enfin, sur le plan général, Emmanuel Macron a fait le bilan et a tenté d'apaiser sur les dernières violences qui ont eu lieu dans la rue. Il fait la distinction entre ces casseurs et ces manifestations non autorisées et celles qui sont légitimes. M. Chantrait