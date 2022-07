Interview d'Emmanuel Macron le 14 juillet sur TF1 : les préparatifs sont fin prêts

Emmanuel Macron va tout faire pour prouver qu'il tient un cap malgré les difficultés. Il veut montrer qu'il est capable d'agir et de gouverner en dépit de l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pouvoir d'achat, climat, énergie, guerre en Ukraine... plusieurs thèmes seront évoqués lors de l'entretien. L'intervention devrait durer une quarantaine de minutes. "Tout est prêt dans les jardins de l'Elysée, notamment le plateau et les journalistes. On n'attend plus que le président de la République", a affirmé Bastien Augey. B. AUGEY