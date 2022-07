Interview d’Emmanuel Macron : les attentes des Français

S'il y a bien un sujet sur lequel on attend le président ce midi, c'est sur le pourvoir d'achat. "Il faut indexer tous les salaires sur l'inflation, c'est une nécessité", explique une passante. On l'attend aussi concernant les aides exceptionnelles de 100 euros par foyer et les 50 euros par enfant à charge qui sont promises aux plus modestes à la rentrée. Au moment de passer à la pompe, on voit difficilement comment le chef de l’État pourrait éviter ce sujet brûlant. La remise de 18 centimes sur le carburant est saluée, mais pour beaucoup, elle est insuffisante. En vacances ou pas, on est aussi nombreux à nous inquiéter de ces chaleurs extrêmes. "Quand on voit les feux de forêts à Bordeaux et tout ce qui se passe cet été, je suis touché de voir que finalement il n'y a pas d'action", confie un vacancier. C'est une prise de parole très attendue où le chef de l’État devrait donc donner le ton sur son deuxième mandat. TF1 | Reportage C. Chevallereau, A. Poupon, Q. Trigodet