Interview d’Emmanuel Macron : quelles sont vos attentes ?

Malgré un beau soleil ce mercredi matin, à Lavaur (Tarn), beaucoup d'habitants ont prévu d'être chez eux devant leur télé pour l'interview du président : "J'espère qu'il va reprendre la situation en main parce que les retraites, il faut les assurer" ; "Maintenant que la situation devient de pire en pire, c'est un peu tard". Beaucoup de Français croisés ce matin attendent surtout des explications et de l'apaisement : "Peut-être qu'il expliquera un petit peu pourquoi cette réforme et l'utilisation du 49.3" ; "J'aimerais bien qu'on trouve une solution rapidement". Calmer la colère d'une partie des Français, au lendemain d'une nouvelle petite phrase polémique prononcée mardi soir par Emmanuel Macron face aux députés et sénateurs de sa majorité. Dans la rue, les actions de blocage continuent. Ce matin, quelques dizaines de manifestants ont bloqué la gare de Nice. Ils ont occupé les quais et les voies et ont interrompu la circulation des trains. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Brossard, S. Petit