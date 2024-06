Intoxications d'écoliers dans la Marne : la piste de l'acétylène

Les premiers symptômes révèlent enfin l’espoir d’une réponse pour Magali. Son fils a été intoxiqué ; les premiers tests ont détecté la présence d’un gaz toxique dans la cour de récréation. L’acétylène est un hydrocarbure souvent utilisé sur les chantiers. Comment expliquer sa présence dans la cour de l’école primaire ? "On ne connaît pas l’origine de ce produit. On sait que c’est dans les ateliers de soudure et de découpage", répond le maire (SE) de Fère-Champenoise (Marne). Il n'y a pas d'entreprises de métallurgie à proximité. Pour l’instant, rien ne permet d’affirmer que ce gaz est l’origine des malaises, mais une intoxication correspond aux symptômes constatés : "Des maux de tête, des vertiges, des nausées, des troubles digestifs, une incoordination motrice. Et lorsque la quantité inhalée est plus importante, il peut entraîner une somnolence, jusqu’au coma", selon le Professeur Bruno Mégarbane, toxicologue. Il dit toutefois qu’il est improbable d’être contaminé par ce gaz en extérieur, à l’air libre. De nouvelles analyses vont être effectuées dans les jours à venir, notamment pour étudier d’autres pistes. TF1 | Reportage L. Cloix, S. Iorgulescu