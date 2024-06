Enfants intoxiqués dans une école de la Marne : onze jours après, le mystère perdure

Ce lundi matin, à Fère-Champenoise, les enfants et leurs parents étaient heureux de se retrouver tous en meilleure santé. Les écoliers sont désormais accueillis au collège, et dans un bâtiment municipal. Il y a déjà des capteurs depuis la fin de la semaine dernière devant la maternelle du village. Ce matin, c'est à l'école primaire que du matériel plus important et plus précis a été installé. "On va regarder un certain nombre de polluants gazeux, les particules également en air extérieur, puis on va regarder en air intérieur", précise Cyril Pallarès, directeur opérationnel chez ATMO Grand Est. Les résultats seront connus dans une semaine. Pour les espaces intérieurs, demain au plus tard pour toutes les mesures extérieures. Mais pour les adultes qui accompagnaient les enfants, également intoxiqués, l'attente devient trop longue. Des escrocs ont aussi essayé de profiter de la situation, ils ont proposé à des habitants des tests de pollution de l'air de leur maison. La mairie a immédiatement dénoncé cette arnaque. TF1 | Reportage V. Dietsch, E. Hassani, C. Hanesse