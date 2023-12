Intrusion dans un collège : trois personnes blessées

Les gendarmes étaient présents ce mercredi matin pour sécuriser le collège Jules Flandrin à Corenc (Isère). Les élèves, leurs parents, le personnel de l’Éducation nationale... tout le monde est choqué par la violente agression qui a eu lieu mardi à l’intérieur même de l’établissement. Vers 18 heures, hier, deux frères pénètrent dans le collège Jules Flandrin. Les frères demandent des comptes et le ton monte avec l’équipe de la direction. Leur sœur, scolarisée dans l’établissement, vient de se confier sur des violences familiales. Immédiatement, une mesure de placement provisoire en foyer d’accueil a été prise. Heureusement, on ne déplore que des blessés légers. À cette heure tardive, la plupart des collégiens avaient quitté l’établissement, mais certains étaient encore présents dans le cadre d’une activité sportive. Dans un premier temps, les deux suspects ont pris la fuite, mais dans la soirée, leur père les a conduits à la gendarmerie de Meylan (Isère). Ils ont été placés en garde à vue. Une enquête est ouverte pour violence volontaire en réunion. TF1 | Reportage C. Buisine, C. Delarbre