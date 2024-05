Etats-Unis : des centaines de milliards de cigales déferlent

Même dans sa maison, Lorraine entend déjà très bien le bruit. À l'extérieur, on sent la différence, c'est bien plus fort. Ce vacarme va durer six semaines dans ce quartier résidentiel. Un niveau sonore qui peut atteindre les 110 décibels par endroit, l'équivalent d'une tronçonneuse. Des centaines de milliards de cigales vont déferler sur 17 États américains. Une invasion documentée en détail par les habitants sur les réseaux sociaux. Car cette année, deux espèces vont sortir en même temps après avoir passé treize ou 17 ans sous terre, du jamais-vu depuis 221 ans. Leur but, muer et se reproduire. Car ce son entêtant n'est rien d'autre qu'un grand cri d'amour. "Ce chant, il ne vient que des mâles. Et chez la plupart des espèces, ils forment un cœur... sur un seul arbre à chanter en même temps", explique Floyd Shockley, entomologiste. Malgré les apparences et malgré leur grand nombre, il faut savoir qu'elles ne sont pas du tout dangereuses, elles ne mordent pas, et vous pouvez même les manger. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, A. Poupon