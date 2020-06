Invasion de sargasses en Guadeloupe : les grands moyens déployés pour se débarrasser des algues

Depuis quelques semaines, les Antilles font face à un fléau qui s'ajoute au problème de déconfinement. Il s'agit des sargasses, des algues brunes et malodorantes, qui polluent les plages. Une fois échouées sur le littoral, ces plantes dégagent un gaz toxique pour la population. Une situation intenable pour les Guadeloupéens. Les concentrations en sulfure d'hydrogène ayant atteint leur seuil de tolérance, il devient indispensable de ramasser les plantes dans un délai de 48 heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.