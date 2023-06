Invasion de sauterelles en Sardaigne

Des insectes par milliers qui tapissent le sol et qui volent en nuée au-dessus des champs, voilà le calvaire qui se répète et s'amplifie depuis quatre ans dans le centre de la Sardaigne. "Ils sont allés jusqu'à rentrer dans ma maison", confie un habitant. Leurs principales victimes sont les élevages. Giuseppe Meloni voit les sauterelles grignoter ses 50 hectares de pâtures au détriment de ses brebis. Chaque jour, une sauterelle adulte peut manger jusqu'à seize fois son poids. C'est l'équivalent du département de la Gironde qu'elles ont grignoté l'an dernier. Il faut intervenir vite et méthodiquement pour ralentir leur progression cet été. Les interventions sont coordonnées depuis ce centre. Grâce à une application, tout le monde peut signaler un foyer de sauterelles et donner de précieuses informations. En tout, 200 techniciens se relaient sept jours sur sept sur le terrain. Ces deux agents diffusent un insecticide puissant, la deltaméthrine. Plus que quelques semaines avant la fin de la ponte, un compte à rebours serré pour éliminer les sauterelles adultes comme leurs œufs. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval, B. Bedarida