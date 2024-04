Invasion de vélelles sur le littoral méditerranéen : faut-il s’en méfier ?

Cela ressemble à des moules échouées, mais de plus près, ça ressemble un peu à des petites oreilles. Depuis deux jours, les Marseillais découvrent ces petites méduses bleues qui ont recouvert le port des Goudes. "Je n'ai jamais vu ça. Je suis marin de profession, mais je n'ai jamais vu ça", s'étonne l'un d'eux. Cela s'appelle les vélelles, ce sont les courants et le vent qui les ont ramenées. Avec l'arrivée du printemps, les Provençaux ont l'habitude d'en voir, mais pas autant comme cette année. Sur cette plage de Toulon (Var), elles se sont échouées par millions sur plusieurs mètres. À Sanary aussi. Et ce mardi, le port du Vallon des Auffes en était rempli. Sur la plage de la Pointé Rouge, les vélelles commencent à dégager une odeur particulière. Elles font partie de la même famille que le corail et les méduses, mais elles ne sont pas aussi dangereuses. Avant que la mer ne les emporte à nouveau, il ne reste plus que quelques jours, voire quelques heures pour observer ce spectacle étonnant. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Prez