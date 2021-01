Invasion du Capitole : comment réagissent les Américains ?

Aux États-Unis, la journée de mercredi a été marquée par l'invasion du Capitole. Au réveil, l'Amérique est totalement sidérée et en état de choc. En effet, la dernière fois que des émeutiers étaient entrés au sein de ce bâtiment, c'était en 1814, lorsque les Anglais y avaient mis le feu. Après cette nuit de couvre-feu, levée à 6 heures du matin ce jeudi, le calme règne à Washington. Il n'y a plus de trace du passage des partisans de Donald Trump au bord de la rue que ces derniers ont empruntée mercredi pour se rendre au Capitole. La police quadrille entièrement la ville avec un convoi assez impressionnant de vélos et de voitures. Plus d'un millier d'hommes de la Garde nationale ont également été déployés. Certains d'entre eux proviennent de Washington et des États limitrophes, notamment le Maryland et la Virginie. En principe, le couvre-feu est prévu pour 48 heures, mais finalement, il sera prolongé jusqu'au 21 janvier. C'est comme si les autorités voulaient maintenir le calme jusqu'au départ effectif de Donald Trump de la Maison-Blanche.