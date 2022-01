Invention : deux cousines de Montpellier au CES de Las Vegas

L'une est ingénieure en biologie, l'autre est experte en marketing. Toutes les deux sont plongées dans l'aventure américaine. Pour la première fois de leur vie, à 25 ans, les deux cousines découvrent Las Vegas. Un peu de tourisme et beaucoup de travail pour en arriver là. Elles vont présenter à des milliers de personnes leur invention au Salon des nouvelles technologies de Las Vegas. Le temps de s'acclimater aux dimensions américaines, et c'est parti pour la recherche de l'arbre à la taille parfaite pour leur stand. Ça y est, c'est trouvé, avec au passage un mot sur leur invention. Premier entraînement réussi avant le Salon. Les arbres sont chargés dans le pick-up. La photo souvenir est dans la boîte. Il ne reste plus qu'à préparer le stand auprès des autres compatriotes présents sur le Salon. Le stand se termine à 18 heures. Le lendemain matin à dix heures, début des hostilités. Et dès la première matinée, elles ont eu la visite de l'ambassadeur de France aux Etats-Unis. Leur discours est rodé. Leur solution devrait être commercialisée dès 2023 dans l'Hexagone, et elles l'espèrent par la suite aux Etats-Unis, car le potentiel est immense. Chaque année dans le monde, la filière arboricole perd dix milliards de dollars à cause des ravageurs. TF1 | Reportage J. Corbillon, A. Ponsard