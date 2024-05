Investissements étrangers : nos villages en profitent

Matougues, dans la Marne, 622 habitants, sa boulangerie et son usine de frites surgelés McCain Food Limited. C'est une institution implantée ici depuis plus de 40 ans. Le géant canadien de la frite compte encore plus s'implanter dans la région. Un plan d'investissement de 350 millions d'euros vient d'être annoncé pour la France, dont 25 millions pour l'usine de Matougues. Ici, tout part d'une pomme de terre fraîchement récoltée. L'usine produit 27 tonnes de frites par heure, prêtes à être surgelées. L'investissement sera réparti dans une nouvelle friteuse XXL et dans la filière agricole. Des investissements comme celui-là, la région Grand Est en compte huit cette année. "C'est un investissement hors norme, souligne son président, Franck Leroy. La plupart des gros investissements se font dans des villes qui sont de l'ordre de 20.000 habitants. Dans les villes moyennes, c'est là que se trouvent les sites industriels souvent les plus importants de notre pays". L'équipementier aéronautique américain Rhinestahl, lui, a choisi de s'installer dans l'Essonne il y a six mois. Plusieurs arguments ont décidé l'entreprise à investir ici. Le groupe se plaît tellement en France qu'il devrait recruter une quinzaine de personnes dans les trois prochaines années. TF1 | Reportage O. Lévesque, F. Couturon, S. Bougriou