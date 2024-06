Investitures : du rififi à LFI

Il y a moins de 24 heures, ils affichaient encore leur union autour du Nouveau Front populaire. Mais depuis hier soir, l’alliance se fissure à gauche. Le coup de tonnerre est parti de LFI, qui publie dans la nuit la liste de ses candidats. Surprise : les députés sortants Alexis Corbière, Raquel Garrido ou encore Danielle Simonnet ne sont pas réinvestis sans même avoir été prévenus. Tous estiment avoir été évincés pour avoir exprimé des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. Dans la circonscription d’Alexis Corbière, l’annonce agace les électeurs de gauche qui craignent de voir l’alliance s’effriter à l’approche des législatives. Une décision irresponsable et une éviction scandaleuse pour le chef du PS. Chez les écologistes, une réunion avait lieu ce samedi matin pour décider du sort des candidats sortants. La France insoumise, quant à elle, a décidé d’investir Adrien Quatennens, proche de Jean-Luc Mélenchon et condamné pour violence conjugale. Ce matin, les députés sortants non investis ont d’ores et déjà annoncé qu’ils se représenteraient dans leur circonscription. TF | Reportage T. Petit, S. Cardon, R. Roiné