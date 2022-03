Irpin : fuir à tout prix

Au principal point d'évacuation d'Irpin, des réfugiés sont amenés par des ambulances ou des bus depuis la sortie de la ville. Ce sont des secouristes voire des volontaires qui les conduisent. Ici, on leur offre de l'eau ou une boisson chaude. Il faut préciser que ces personnes vivent l'enfer depuis plus d'une semaine, coincées dans la ville sous des bombardements constants. Il y a aussi d'autres personnes qui attendent ici et viennent parfois de toute l'Ukraine. Ils espèrent y retrouver des proches. Un monsieur par exemple nous disait plus tôt qu'il était sans nouvelle de sa fille depuis plus de deux jours alors que son mari avait été tué. Beaucoup viennent pour se renseigner et voir s'ils reconnaissent des visages. A Irpin, située à une vingtaine de kilomètres de Kiev, on entend toujours des bombardements constants. Les Russes ne cessent de se rapprocher et la situation est de plus en plus tendue. TF1 | Duplex F. Litzler