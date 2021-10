Isabelle Boulay reprend Piaf avec un orchestre symphonique à Nice

Isabelle Boulay rend hommage à Édith Piaf dans un spectacle, où face à elle, jouent 50 musiciens. Un challenge pour n'importe quel artiste. "Je n'aurai jamais osé, de mon propre chef, entrer dans un spectacle de Piaf parce que ça m'intimidait beaucoup. Des invitations comme cela, on ne peut pas refuser. Je m'en serais beaucoup voulu de ne pas l'avoir fait. J'ai encore peur, je vais avoir peur, mais j'aime ce genre de péril", raconte-t-elle. A la direction orchestrale, Alizé Léhon, une cheffe de 23 ans, émue par la voix d'Isabelle Boulay. "Je trouve que c'est une voix très touchante et on sent que ça vient de très profond", affirme-t-elle. L'artiste nous confie : "Piaf, c'est périlleux. Je me souviens l'avoir entendu dire un jour que l'amour donne tous les courages. Je pense que c'était une femme aimante par dessus tout qu'elle a eu un courage de vivre qui était exceptionnel". Ce spectacle célébrera dès l'année prochaine, les 60 ans de la mort d’Édith Piaf.