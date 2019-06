Isabelle Le Dû, une pionnière du foot féminin français

Isabelle Le Dû a trois fois vingt ans. Pourtant, elle joue toujours aussi bien au football. Grande passionnée de ce sport, la joueuse en est à sa 43ème saison. Ses copines du club admirent son jeu à une touche de balle ainsi que son sens du collectif. Isabelle a démarré sa carrière à l'époque où jouer au foot n'allait pas de soi pour une fille. À cette époque, on les avait même traité de garçons manqués. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/06/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.