Isabelle Felices, la dernière pompiste de la Nationale 7

Dans cette station, vous n'avez rien à faire du tout. L'essence y est plus cher que dans les grandes surfaces, mais ici, la patronne nettoie votre pare-brise et peut même vous faire crédit. Pompiste depuis 17 ans, Isabelle Felices est le dernier témoin de l'époque où chaque village de la RN7 avait encore une pompe à essence. Cette route mythique fait-elle encore recette ?