Isbergues : Marie-Lou fête ses 100 ans

Marie-Lou fête ses 100 ans ce jeudi. A cette occasion, ses amis sont venus pour lui souhaiter un joyeux anniversaire dans son café qu'elle tient depuis 60 ans à Isbergues. A son âge, elle est encore en pleine forme. Selon elle, le secret de longévité réside dans la bonne humeur et de faire ce qui nous fait plaisir.