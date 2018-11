Isère : l'hiver arrive aux portes du village

Une vague de froid s'installe dans quelques régions. En Isère, il est tombé quelques centimètres de neige sur le massif des Écrins. À Saint-Christophe-en-Oisans, les habitants se consacrent aux derniers préparatifs pour accueillir l'hiver. Au cœur du village se trouve un café où les habitants ont l'habitude de se retrouver. Avec l'arrivée du gel, ils apprécient de partager des boissons chaudes et sortent les pelles à neige. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.