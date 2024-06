Volcan islandais : les images impressionnantes des coulées de lave incessantes au sud de Reykjavik

Un volcan en feu est en train de remodeler les paysages de la péninsule de Reykjanes, au sud de l'Islande. Le voici qui s'attaque à une route, inexorablement grignotée, centimètre par centimètre. Une digue a été créée pour essayer de protéger cette centrale géothermique et la ville de Grindavik et ses 3700 habitants qui pourraient être engloutis. "Le flot de lave avance très lentement. C'est à peine perceptible. Il progresse en s'effondrant sur lui-même. Il paraît noir, mais à l'intérieur, il est toujours en fusion", s'inquiète une volcanologue. C'était là le prolongement d'une série d'éruptions spectaculaires. Il y a une dizaine de jours, une multitude de cratères crachaient du feu sur une fissure de trois kilomètres de long, avec un fleuve de lave qui s'écoulait à la vitesse d'un kilomètre par heure. "L'éruption se calme. La fissure est fermée, et la lave ne sort plus que d'un seul cratère", explique un géologue. Le Fagradalsfjall se manifeste ainsi par à-coups. Il s'était réveillé au printemps 2021 après huit siècles de sommeil et rien ne semble indiquer qu'il soit prêt à se calmer. TF1 | Reportage M. Izard