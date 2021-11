Islande, l’île des Fjords

Elle est surnommée "le voile de la mariée" parce qu'elle ne se jette pas dans le vide, mais épouse la paroi rocheuse, dans un fracas saisissant. La cascade Dynjandi et ses 110 mètres de haut inspirent l'humilité. L'eau dévale les flancs de la montagne tout en s'élargissant sur 60 mètres. Une géante face à un couple d'Italiens venus s'aventurer dans le nord-ouest de l'Islande. La nature à l'état brut. Bienvenue dans les Fjords islandais. Nous sommes dans la région la moins peuplée du pays. Selon un dicton local, il y a ici plus de moutons que d'habitants. Et nous l'avons vérifié sur une plage de sable noir. Une ambiance mystique règne dans ce paysage aux côtes tout en dentelle. Nous reprenons la route pour découvrir une des spécialités du pays : la pêche. Derrière cet ancien séchoir du XVIIIe siècle se niche l'un des meilleurs restaurants de poisson d'Islande. Produits frais et ambiance rustique garantis. Ici, de la cuisine aux clients, il n'y a qu'un pas. Dans ce festival de saveurs, il y a un coup de cœur : la truite aux baies.