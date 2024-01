Islande : nouveau réveil du volcan

D'éruption en éruption, le spectacle est toujours aussi fascinant. Le magma en fusion éclaire la nuit. Comme en décembre dernier, et pour la cinquième fois en deux ans, l'Islande s'embrase. Les webcams, qui diffusent 24 heures sur 24, montrent la progression de la lave vers la ville de Grindavík, évacuée quelques heures plus tôt. Sur les autres images, on voit des ouvriers courir pour aller récupérer des camions et des bulldozers. Depuis des semaines, ces engins construisent une digue de protection contre la lave. Elle n'a pas résisté, comme nous l'explique un guide français présent sur place : "c'est venu toucher les digues construites pour essayer de protéger Grindavík. Là, on n'est pas en capacité de savoir si ça va s'arrêter". L'éruption a débuté à 7h57 en Islande. La lave ne vient pas d'un volcan, mais remonte de la terre à travers des failles. C'est visible sur les images. Des failles que notre équipe avait filmées au mois de novembre dans et autour de la ville. Pour l'heure, cette nouvelle éruption n'a fait aucune victime, mais de nouveaux sinistrés et peut-être de façon définitive. Si la lave atteint la ville dans les prochaines heures, tout sera détruit. TF1 | Reportage D. Piereschi, V. Belgrand-Barbier , D. Xainte