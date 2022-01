Isolement : les nouvelles règles pour les cas positifs et contacts

De nouvelles mesures sanitaires sont en vigueur dès ce lundi, et comme à chaque fois, deux cas de figure : d’un côté les vaccinés, de l’autre côté les non vaccinés. Si vous êtes positifs et complètement vaccinés, l’isolement est de sept jours. Néanmoins, il peut être réduit à cinq jours si vous présentez un test PCR négatif et si vous n’avez pas de symptôme. En revanche, si vous n’êtes pas vaccinés ou n’avez pas eu votre dose de rappel, l’isolement est de dix jours. Ce dernier peut toutefois être rompu au bout de sept jours pour les motifs cités précédemment. Quel sort pour les cas contacts qui, jusqu’ici, devaient simplement s’isoler ? Cette fois encore, il y a une distinction entre les personnes vaccinées et les autres. Dans le premier cas, pas d’isolement, mais vous devez vous faire tester immédiatement, puis régulièrement à J+2 et J+4. Dans le deuxième cas, vous devez vous isoler sept jours, même si vous êtes négatifs. Il faudra alors refaire un test PCR ou antigénique pour mettre fin à votre isolement. J. Devambez