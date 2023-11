Israël : à la recherche des otages

Loin du front, depuis les gratte-ciels de Tel-Aviv, ce n'est pas en combattant que ces jeunes ingénieurs spécialistes de l'intelligence artificielle participent à l'effort de guerre. Leur objectif : localiser les 239 otages du Hamas grâce à un logiciel de reconnaissance faciale qu'ils ont créé eux-mêmes. Les familles des victimes transmettent des photos de leurs proches, leur logiciel va faire le reste. Exemple ici : cet homme à l'arrière de la moto a été repéré grâce au logiciel sur plusieurs photos sur les réseaux sociaux et à divers endroits. En regardant les images de plus près, un détail saute aux yeux : "on s'est rendu compte que ce numéro de téléphone est celui d'un commerce à Gaza. En retrouvant le commerce, nous avons clairement localisé l'endroit où la photo a été prise". Les informations seront partagées avec l'armée israélienne et les familles de disparus. Grâce à celles-ci, à chacune de ses entrées dans Gaza, Tsahal va rechercher des indices dans des zones où des otages sont peut-être retenus. Le gouvernement israélien promet depuis le début de la guerre que la libération de ces derniers est sa priorité. TF1 | Reportage I. Bornacin, G. Parrot, E. Fourny