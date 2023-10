Israël : des habitants armés s’organisent pour se défendre

À l’entrée du village d’Avtalion, chaque véhicule est filtré avec encore plus de vigilance que d’habitude. Nous sommes au Nord d’Israël, en Galilée, à quelques kilomètres de la frontière libanaise. Depuis le 7 octobre, tout a changé. Ceux qui assurent cette sécurité sont en grande partie les habitants eux-mêmes. Il n’y a plus d’école. Les adultes se relayent pour garder les enfants de cette petite communauté de 120 habitants. Bernard Sfez participe activement à cette autodéfense du village, qui comporte des exercices anti-incendie, ou encore l’aménagement des maisons pour parer à d’éventuelles attaques. Les assassinats de masse perpétrés dans le Sud du pays ont traumatisé la population, alors pas question de laisser un jour des assaillants pénétrer ici. Cap sur une zone de surveillance. En contrebas, une ville à majorité arabe. La méfiance est de mise. "C’est une zone où vivent plus de 50 000 personnes, alors il faut imaginer une défense à 360 degrés", explique un résident. Partout dans le pays, des communautés comme celle-ci sont en état d’alerte permanent. Et ça va durer, car chacun en a bien conscience : le temps de la guerre est revenu une fois de plus dans l’histoire si tourmentée d’Israël. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, Q. Danjou