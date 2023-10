Israël : des victimes par centaines

Un quartier résidentiel a été éventré. L'avant-dernier étage d’un immeuble était visé par un tir. Les habitants, eux, n'imaginaient pas possible un tel scénario. "C'est si stressant. Ce n'est pas normal d'élever son enfant de cette manière", dit une mère de famille. Près de la frontière avec Gaza, plusieurs corps d'Israéliens gisent à même le sol. Les quantités de munitions retrouvées par terre renseignent sur le degré de violence des attaques. Pendant ce temps, les prises en charge médicales se poursuivent. Dans un hôpital à Ashkelon, beaucoup de riverains toujours sont sous le choc, alors que les bombardements et les alertes se multiplient. Certains sont recroquevillés derrière des murs. Une explosion a eu lieu à quelques centaines de mètres. À 60 kilomètres plus au nord, à Tel Aviv, sous le bruit des sirènes, de nombreux habitants rejoignent des abris. D’autres se protègent derrière leur véhicule. Plusieurs quartiers sont visés. Ce dimanche matin, on découvre les dégâts causés par des roquettes du Hamas. Des réservistes sont mobilisés, certains en tenue, d’autres en tenue civile. Au total, des dizaines de milliers de réservistes israéliens ont déjà été rappelés ces dernières 24 heures. TF1 | Reportage F. X. Ménage, F. Jolfre