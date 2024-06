Israël / Hamas : l’espoir d’un cessez-le-feu ?

Au Nord de la bande de Gaza, les combats se poursuivent ces dernières heures avec la même intensité, alors qu’un plan de cessez-le-feu est proposé par Israël. C’est le président américain lui-même qui l’a présenté vendredi soir. Cette feuille de route contient trois phases. La première : un cessez-le-feu total pendant environ six semaines, avec le retrait des forces israéliennes, la libération des otages vulnérables et le retour des Palestiniens dans leurs villages. Si cette première phase est concluante, la deuxième partie de l’accord signerait la fin des hostilités, avec notamment l’arrêt définitif des combats. Et cette fois-ci, troisième et dernière phase, la reconstruction de Gaza… une proposition de cessez-le-feu jugée positive par le Hamas. Alors un accord est-il réellement possible ? Pour le président américain, l’enjeu est double. À cinq mois de la présidentielle, Joe Biden, critiqué par une partie des Américains pour son soutien à Israël, tente aussi d’apaiser la contestation dans son propre pays. TF1 | Reportage J. Quancard