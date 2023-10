Israël intensifie ses frappes sur Gaza

Nouvelle nuit de panique dans un hôpital situé au centre de la bande de Gaza. Selon l'administration locale, 55 personnes ont été tuées. Depuis quelques heures, Israël intensifie ses frappes sur un territoire palestinien, aux mains du Hamas, mais pas seulement. Des bombardements ont visé le Hezbollah à la frontière libanaise et des caches terroristes en Cisjordanie. L'état-major israélien prépare l'invasion terrestre de la bande de Gaza. Les bombardements ciblent les quartiers généraux du Hamas, les dépôts d'armes et de carburant. À la frontière, les chars sont prêts à intervenir. Des camps d'entraînement veulent motiver les troupes, les discours sont sans ambiguïté. Soumis à un blocus depuis deux semaines maintenant, les Gazaouis manquent de tout. Et ce ne sont pas les 20 camions de l'ONU et du Croissant-Rouge arrivés ce samedi qui suffiront à répondre à l'urgence. La frontière égyptienne, seul point de passage vers la bande de Gaza, est de nouveau fermée. TF1 | Reportage M. Poissonnet