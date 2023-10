Israël : les victimes à la recherche des disparus

S'il y a un lieu où l'on sent toute la détresse des Israéliens, c'est dans ce bâtiment de la police, transformé depuis samedi soir en centre d'accueil d'urgence. À l'intérieur, des dizaines et des dizaines de personnes sont venues donner des informations sur leurs proches disparus. C'est le cas d'Avishaig, une jeune femme que nous venons de rencontrer. Elle est sans nouvelle de ses deux sœurs et de son neveu. Tous les trois étaient à l'aube hier matin dans une fête au sud d'Israël, qui a été pris pour cible. "Ils ont envoyé un message disant qu'ils avaient besoin d'aide, qu'ils étaient en train de s'enfuir. Ils ne savaient pas ce qui se passait, juste que des gens leurs tiraient dessus. Peut-être qu'ils sont blessés dans un hôpital et qu'on ne sait pas qu'ils y sont. Donc, on a amené des affaires pour que la police puisse les identifier", a-t-elle confié. L'attente est insoutenable pour ces familles. On voit des pleurs, on entend des cris de désespoir ou d'impatience. Malgré tout, une solidarité est en train de s'organiser. De la nourriture et des boissons ont été apportées spontanément par des habitants de villages voisins. TF1 | Duplex E. Lefebvre