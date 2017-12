Issoire : un collectionneur possède des petites voitures par milliers

À Issoire, dans le Puy-de-Dôme, un collectionneur possède des petites voitures par milliers. Durant 30 ans, Agostino Turuani dit "Tchine" a participé à des rallyes à travers le monde en tant que pilote amateur. Une passion pour le sport automobile qui l'a conduit à dépenser entre 100 et 450 euros afin d'acquérir à l'unité plus de 5 000 exemplaires. Des bolides du 24 Heures du Mans aux voitures du Rallye de Monte-Carlo, il n'en manque pas une dans sa collection. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.