Issue de crise : qu'attendent les Français du président ?

Attendu depuis le début de la crise déclenchée par les gilets jaunes, le président de la République va finalement s'adresser aux Français ce 10 décembre 2018 dans la soirée. Dans cette crise à la fois sociale, territoriale, institutionnelle, et politique, les Français attendent des solutions rapides. Parmi les revendications qui reviennent à chaque fois, figure le redressement du pouvoir d'achat, mais il y a plusieurs propositions. Découvrez celles des Commerciens, dans la Meuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.