Istres fête ses bergers avec un impressionnant défilé de moutons

Une messe pour célébrer le pastoralisme en Provence. Chaque année par cette communion, ce sont aux bergers que l'on rend hommage : "c'est aussi pour les remercier pour leur travail journalier". Après la messe, le départ en procession. Au cœur de la plaine de la Crau, la tradition du pastoralisme est bien ancrée tout comme la culture provençale avec le groupe folklorique et les costumes. Ensuite, devant une chapelle, les chevaux, les bergers et les gardians sont bénis en provençal. "On veut rendre hommage au métier, au passé, à tout ce qui se passe aujourd'hui et on essaie de préserver tout ça ", affirme Jean-Claude Louis de l'association "Fête des Bergers". Symbole de cette tradition : la transhumance comme autrefois et ces centaines de moutons qui défilent dans le centre-ville d'Istres. Le défilé attire chaque année un public très nombreux pour découvrir ces traditions provençales. Les plus petits sont même émerveillés. Une façon de s'immerger dans la vie des bergers et de transmettre aussi l'histoire du pastoralisme en Provence. TF1 | Reportage L. Huré, P. Fontalba