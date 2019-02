Italie : coup d'envoi de la destruction du pont de Gênes

En août 2018, l'effondrement du pont de Gênes, en Italie, avait fait 43 morts. Ce 8 février 2019, la destruction de ce qui en reste a été lancée et durera six mois. Un moment que les habitants attendaient avec impatience puisque l'effondrement du pont a eu un impact considérable sur la vie économique de la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.